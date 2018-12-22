2018-12-22T11:36:11+03:00
Происшествия

В центре Омска оборвались контактные линии трамваев

Опасное место пришлось оцепить
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В центре Омска оборвались контактные линии трамваевВ центре Омска оборвались контактные линии трамваевФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Сегодня утром на пересечении улиц Лермонтова и 20-ая Линия омичи вызвали спасателей из-за оборванных контактных линий трамвайных путей. Линии находятся под высоким напряжением, поэтому случайные прохожие могли получить смертельный удар током.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия выехали спасатели и пожарные. Чтобы ограничить доступ к опасному участку, спасателям и сотрудникам ГИБДД пришлось оцепить перекресток - утром там не могли проехать машины. Движение трамваев также было остановлено.

Причина обрыва проводов пока неизвестна, возможно, это произошло из-за сильного ветра, который дул в городе со вчерашнего вечера. Сейчас движение трамваев на данном участке восстановлено.

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