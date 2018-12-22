Из омского аэропорта отменили недавно открытые 14 рейсов

СЕГОДНЯ 11:34 2018-12-22T11:34:43+03:00

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Авиакомпания "Ижавиа" отменила недавно открытые 14 рейсов со стыковкой в Омске. Об этом сообщается на сайте омского аэропорта. Рейсы пока отменены до 26 декабря, однако неизвестно, будут ли они возобновлены после этого срока. Предварительная причина отмены рейсов - сбои в регистрации и задержки.

Речь идет о недавно открытых из Омска напрпавлениях до Краснодара, Тюмени, Симферополя, Ижевска и Самары. Напомним, что рейсы в данные города со стыковкой в Омске компания открыла только 29 ноября. Самолеты полетали по этим направлениям меньше месяца, теперь дальнейшая судьба этих рейсов пока неизвестна.