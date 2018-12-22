В Омске из-за потопа припаркованные машины вмерзли в лед
Владельцам придется долго освобождать автомобили из ледяного плена [фото]
В Омске из-за потопа припаркованные машины вмерзли в ледФото: vk.com
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Омичи в соцсетях опубликовали фото последствий коммунальной аварии в одном из районов города. По всей видимости, на улице Иркутской в Центральном районе города произошел прорыв трубы. По опубликованным фото видно, как вода разлилась во дворе и на парковке.
Парковка превратилась в катокФото: vk.com
Припаркованные машины, которые жильцы домов оставили на ночь, буквально вмерзли в лед. Владельцам, прежде чем уехать, придется долго высбождать свои автомобили из ледяного плена. Впрочем, в комментариях к записи некоторые находчивые омичи предлагают свои услуги по высвобождению автомобилей за отдельную плату.