2018-12-22T10:49:19+03:00
Общество

В Омске из-за потопа припаркованные машины вмерзли в лед

Владельцам придется долго освобождать автомобили из ледяного плена [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из-за потопа припаркованные машины вмерзли в ледВ Омске из-за потопа припаркованные машины вмерзли в ледФото: vk.com
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Омичи в соцсетях опубликовали фото последствий коммунальной аварии в одном из районов города. По всей видимости, на улице Иркутской в Центральном районе города произошел прорыв трубы. По опубликованным фото видно, как вода разлилась во дворе и на парковке.

Парковка превратилась в каток Фото: vk.com

Парковка превратилась в катокФото: vk.com

Припаркованные машины, которые жильцы домов оставили на ночь, буквально вмерзли в лед. Владельцам, прежде чем уехать, придется долго высбождать свои автомобили из ледяного плена. Впрочем, в комментариях к записи некоторые находчивые омичи предлагают свои услуги по высвобождению автомобилей за отдельную плату.

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