2018-12-22T09:08:28+03:00
Общество

Омичка хотела продать гусей и лишилась всех денег

С ее карты пропали 7 тысяч
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Молодая омичка хотела продать гусей и лишилась всех денегМолодая омичка хотела продать гусей и лишилась всех денегФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Молодые люди, несмотря на интернет-грамотность, тоже могут попасться мошенникам. В полиции рассказали, что к ним пришла 19-летняя омичка, которая потеряла 7 тысяч рублей с банковской карты.

Родители девушки жили в Омской области, они и попросили ее помочь продать гусей. Сибирячка разместила объявление в интернете, ей позвонил первый покупатель. Чтобы перевести деньги за гусей он попросил ее назвать не только номер карты, но и все пароли, которые приходили ей в смс. Девушка, несмотря на предупреждения банка, назвала мошеннику пароли. С ее карты пропали все деньги - 7 тысяч рублей. В полиции завели уголовное дело, преступника сейчас ищут. Ему грозит 6 лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор раскритиковал уборку снега в Омске и намекнул на увольнения в мэрии
В Омске пенсионерка отдала мошенникам больше миллиона
В Омске ищут водителя, который сбил пешехода и уехал
Омичка вклеила свое фото в чужие паспорта и получила 5 миллионов
«Росводоканал Омск» напоминает горожанам правила пользования водоразборными колонками
«Росводоканал Омск» назвал «отличников» и «двоечников» платёжной дисциплины
В Омске будут судить грабителя-рецидивиста за 8 краж
Омичи смогут отправлять друзьям бесплатные новогодние открытки с видами города
В Омске пьяный таксист стал искать права под капотом
Впервые в 2005 года бюджет Омской области приняли с профицитом
В омском минобре рассказали, при каких морозах дети могут не ходить в школу
В парке 30-летия ВЛКСМ откроется главная омская елка
В Омске частный перевозчик просил тарифа на проезд 62 рубля
Омич притворился работником СТО и угнал машину
Омич нашел в сугробе чужую карту и потратил с нее 13 тысяч
В Омскую область придут 40-градусные морозы
В омской девятиэтажке отключили все лифты
Первый мусоросортировочный завод появится в Омске до конца года
Пьяный омич угнал «Волгу» и ругался матом
Член Общественной палаты Омской области возглавит музей, посвященный Чернобылю
Из Омска запустят рейс до Якутска
При поддержке Общественной палаты Омской области открыли аллею Героев-спасателей
В омском кинотеатре прокомментировали букву, падающую с вывески