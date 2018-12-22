Омичка хотела продать гусей и лишилась всех денег

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-22T09:08:28+03:00

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Молодые люди, несмотря на интернет-грамотность, тоже могут попасться мошенникам. В полиции рассказали, что к ним пришла 19-летняя омичка, которая потеряла 7 тысяч рублей с банковской карты.

Родители девушки жили в Омской области, они и попросили ее помочь продать гусей. Сибирячка разместила объявление в интернете, ей позвонил первый покупатель. Чтобы перевести деньги за гусей он попросил ее назвать не только номер карты, но и все пароли, которые приходили ей в смс. Девушка, несмотря на предупреждения банка, назвала мошеннику пароли. С ее карты пропали все деньги - 7 тысяч рублей. В полиции завели уголовное дело, преступника сейчас ищут. Ему грозит 6 лет тюрьмы.