Губернатор раскритиковал уборку снега в Омске и намекнул на увольнения в мэрии

СЕГОДНЯ 08:09 2018-12-22T08:09:46+03:00

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На заседании комиссии по обеспечению безопасности движения губернатор Омской области Александр Бурков раскритиковал дорожников, которые плохо убирают снег в городе. Он напомнил, что осенью поступила 81 единица новой техники для очистки улиц, однако аварийность на магистралях Омска увеличилась на 14%.

- Городу была выделена 81 единица техники, а аварийность на дорогах выросла на 14%. В чем причина? В установленные сроки не проводится уборка снега. Средств мы выделили в 2018 году больше, чем в предыдущие годы, техники выделили больше, а результаты хуже, аварийность выше. Необходимо, чтобы мэрия обратила на это внимания, приняла, если надо, организационные и кадровые решения, - заявил губернатор.

По всей видимости, если ситуация с уборкой снега в городе не улучшится, то вскоре последуют увольнения чиновников, которые безответственно относятся к очистке города от снега.