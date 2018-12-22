2018-12-22T08:07:19+03:00
Происшествия

В Омске пенсионерка отдала мошенникам больше миллиона

Их сейчас ищет полиция
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске пенсионерка перевела мошенникам больше миллиона в ожидании компенсацииВ Омске пенсионерка перевела мошенникам больше миллиона в ожидании компенсацииФото: Олег ЗОЛОТО
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Очередная пенсионерка пострадала от уловок мошенников. 73-летняя женщина, которая живет в Ленинском округе, перечислила им больше миллиона рублей. Как рассказали в полиции, пожилой омичке позвонил неизвестный и рассказал бабушке, что ей положена компенсация от 5 до 12 миллионов рублей. Женщина вспомнила: действительно покупала в интернете лекарство, названное мужчиной, поэтому поверила ему.

Сначала на определенный счет ее попросили перевести деньги за адвоката - 4 тысячи рублей, потом пенсионерке позвонил и сам адвокат. Он попросил ее оплатить госпошлину в 1 миллион 132 тысячи рублей. Женщина перевела и эти деньги. Обманутая пришла в полицию только когда ее попросили перевести еще 500 тысяч. Мошенников сейчас ищут.

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