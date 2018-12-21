2018-12-21T14:46:23+03:00
Общество

В Омске ищут водителя, который сбил пешехода и уехал

Мужчина получил травмы, машина водителя попала на камеры [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Полицейские рекомендуют водителю явиться к ним самому.Полицейские рекомендуют водителю явиться к ним самому.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Водителю, который сбил пешехода на улице Воровского, полицейские рекомендуют явиться в отделение самостоятельно. Как сообщили в региональном УМВД, водитель на ВАЗ-2109 днем 19 декабря на улице Воровского сбил 44-летнего мужчину и скрылся. Очевидцы сняли момент аварии на видео, но полицейские пока не нашли виновника.

Стражи порядка уже установили личность владельца машины и сейчас ищут виновника ДТП:

- В настоящее время продолжаются поиски водителя, скрывшегося с места происшествия. По данному факту полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют водителю самостоятельно явиться в Управление Госавтоинспекции УМВД России по Омской области.

Момент наезда на пешехода на ул. Воровского.

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