Омичка вклеила свое фото в чужие паспорта и получила 5 миллионов

СЕГОДНЯ 14:13 2018-12-21T14:13:30+03:00

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Женщина пришла в отделение банка с поддельным паспортом реальной вкладчицы, но со своей фотографией в нем. Там она оставила запрос на выдачу моментальной карты на имя клиентки. Далее она через онлайн-банк перевела деньги со сберегательного счета на счет карточки. Затем сняла деньги в банкомате. По такой же схеме мошенница пришла в другое отделение, но уже с дургим паспортом. Омичке также удалось сначала перевести деньги на счет карты, а потом и обналичить их в банкомате. В первом случае она сняла 5 миллионов рублей, а во втором случае повезло меньше - только 7 тысяч.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что сибирячка на украденные деньги купила квартиру в Омске и оформила ее на свою родственницу. Затем женщина уехала в Москву, там ее и задержали. Сейчас женщина находится в омском СИЗО и ждет суда.