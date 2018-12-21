В Омске будут судить грабителя-рецидивиста за 8 краж

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-21T13:43:09+03:00

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Серийному грабителю 29 лет, из них он провел в тюрьме в общей сложности 14. Недавно освободившись, мужчина принялся за былое. Его задержали по горячим следам, когда он избил мужчину на улице и забрал у него телефон. Позже выяснилось, что грабитель имеет отношение еще к серии краж и грабежей.

В пресс-службе полиции рассказали, что омич сначала сознался в трех грабежах из киосков. Он заходил и срывал с шеи продавцов золотые цепочки. Потом он сдавал их в ломбард. Еще три кражи стройматериалов он совершил из вагончиков-бытовок. Но и этого было мало похитителю. Дальше сибиряк украл две бензопилы из чердака частного дома. Все вещи воришка продавал. Уголовные дела на омича переданы в суд, в ближайшее время его ждет наказание.