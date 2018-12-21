2018-12-21T13:42:15+03:00
Общество

Омичи смогут отправлять друзьям бесплатные новогодние открытки с видами города

Акция продлится до 30 декабря
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/tur_omskФото: vk.com/tur_omsk
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В Омске запустили необычную акцию - теперь местные жители смогут поздравить своих друзей с Новым годом необычной открыткой с видами нашего города.

- 21 декабря в Туристском информационном центре Омской области состоится открытие почтового ящика! Теперь любой турист, который окажется у нас в центре, сможет отправить весточку из Омска своим близким и родным, - рассказали в Туристском информационном центре. - Но и омичам почтовый ящик придется по душе, поскольку с открытием ящика у нас начинает работать «Новогодняя почта». Вы сможете отправить специально изданную открытку с видом Омска или музея-заповедника «Старина Сибирская» родным и друзьям в любой уголок нашей страны!

Первые 700 человек смогут получить почтовую марку бесплатно. Также даром можно получить до пяти открыток. Обещают, что их хватит всем желающим. «Новогодняя почта» будет работать до 30 декабря.

Необычные почтовые ящики установлены по двум адресам: улица Музейная, 3 и бульвар Мартынова, 6.

Фото: vk.com/tur_omsk

Фото: vk.com/tur_omsk

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