2018-12-21T13:10:55+03:00
Общество

Впервые в 2005 года бюджет Омской области приняли с профицитом

Об этом во время пресс-конференции рассказал глава регионального минфина Вадим Чеченко
Анна МИКУЛА
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По сравнению с прошлым годом годом доходы регионального бюджета увеличились вдвое.По сравнению с прошлым годом годом доходы регионального бюджета увеличились вдвое.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Впервые за 13 лет удалось принять не просто бездефицитный бюджет за год - региональная казна оказалась еще и с профицитом. По сравнению с 2017 годом доходы в 2018-м выросли вдвое. Правда, в основном за счет трансфертов из федерального бюджета. Впрочем, министр финансов области подчеркнул - это не повод расслабляться, необходимо учиться зарабатывать и самим. Необходимо развивать налоговую базу и понимать, какие шаги надо предпринять, чтобы получать доходы через 3-5 лет.

- В отношении межбюджетных трансфертов все видят: динамика есть, она впечатляющая, , - цитирует «Омскрегион» Вадима Чеченко. - По итогам 2018 года мы ожидаем около 27 миллиардов в общей сложности поступлений из федерального бюджета. Для сравнения, в прошлом году было всего 16 миллиардов. То есть почти двукратный рост. Это, конечно же, хорошо, с одной стороны, но с другой - мы должны понимать, что попадаем в зависимость от федеральных средств. Именно поэтому губернатор очень серьезный акцент делает на увеличении собственных доходов.

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