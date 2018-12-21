2018-12-21T13:08:09+03:00
Общество

В Омске пьяный таксист стал искать права под капотом

Он ехал по встречке на односторонней дороге
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске пьяный таксист стал искать права под капотомВ Омске пьяный таксист стал искать права под капотомФото: Росгвардия по Омской области
Изменить размер текста:

Росгвардейцы во время патрулирования в Кировском округе заметили машину марки «Датсун». Она ехала по встречке на дороге с односторонним движением. Сотрудники Росгвардии остановили водителя. Как оказалось, мужчина за рулем был сильно пьян. Когда у него попросили права и документы на машину, он почему-то стал их искать под капотом.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что они задержали 24-летнего водителя. Он был на служебном автомобиле службы такси. Пассажиров на момент задержания в его машине было. Мужчину передали приехавшим сотрудникам ГИБДД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске ищут водителя, который сбил пешехода и уехал
Омичка вклеила свое фото в чужие паспорта и получила 5 миллионов
«Росводоканал Омск» напоминает горожанам правила пользования водоразборными колонками
«Росводоканал Омск» назвал «отличников» и «двоечников» платёжной дисциплины
В Омске будут судить грабителя-рецидивиста за 8 краж
Омичи смогут отправлять друзьям бесплатные новогодние открытки с видами города
Впервые в 2005 года бюджет Омской области приняли с профицитом
В омском минобре рассказали, при каких морозах дети могут не ходить в школу
В парке 30-летия ВЛКСМ откроется главная омская елка
В Омске частный перевозчик просил тарифа на проезд 62 рубля
Омич притворился работником СТО и угнал машину
Омич нашел в сугробе чужую карту и потратил с нее 13 тысяч
В Омскую область придут 40-градусные морозы
В омской девятиэтажке отключили все лифты
Первый мусоросортировочный завод появится в Омске до конца года
Пьяный омич угнал «Волгу» и ругался матом
Член Общественной палаты Омской области возглавит музей, посвященный Чернобылю
Из Омска запустят рейс до Якутска
При поддержке Общественной палаты Омской области открыли аллею Героев-спасателей
В омском кинотеатре прокомментировали букву, падающую с вывески