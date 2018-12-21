В Омске пьяный таксист стал искать права под капотом
Он ехал по встречке на односторонней дороге
В Омске пьяный таксист стал искать права под капотомФото: Росгвардия по Омской области
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Росгвардейцы во время патрулирования в Кировском округе заметили машину марки «Датсун». Она ехала по встречке на дороге с односторонним движением. Сотрудники Росгвардии остановили водителя. Как оказалось, мужчина за рулем был сильно пьян. Когда у него попросили права и документы на машину, он почему-то стал их искать под капотом.
В пресс-службе Росгвардии сообщили, что они задержали 24-летнего водителя. Он был на служебном автомобиле службы такси. Пассажиров на момент задержания в его машине было. Мужчину передали приехавшим сотрудникам ГИБДД.