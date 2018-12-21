В парке 30-летия ВЛКСМ откроется главная омская елка

СЕГОДНЯ 12:05 2018-12-21T12:10:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Главная городская елка откроется в 17.00 28 декабря в парке 30-летия ВЛКСМ. А за час до здесь начнут работать интерактивные площадки с аниматорами

По информации омского департамента культуры, в этом году праздничную программу готовит театр «Студия» Любови Ермолаевой». В театрализованном представлении «За счастливой звездой!» будут участвовать артисты муниципальных концертных коллективов и творческие объединения дворца культуры имени Свердлова. Всего в праздничном открытии елки планируют задействовать около 150 артистов.

- Сказочный театрализованный пролог откроет двери в волшебный мир, где живут мастер Дроссельмейер, Труффальдино, Бригелла, Коломбина, Колдун Карачун. Конечно, не обойдется без главных новогодних волшебников - Деда Мороза, Снегурочки и Госпожи Метелицы, которые вместе с гостями праздника помогут вызволить Счастливую Звезду, запертую на ледяной планете, - рассказала автор программы открытия елки, художественный руководитель театра «Студия» Любови Ермолаевой» Наталья Корлякова.

В новогоднюю ночь пришедшие в парк смогут даже посмотреть традиционное новогоднее поздравление президента на большом экране. Обещают, что добраться до места и уехать после праздничной программы омичи смогут без особых проблем. В новогоднюю ночь движение муниципального транспорта будет организовано по специальной схеме.

В дни школьных каникул 3, 4, 5 января в 16.00 и 8 января в 17.00 в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ будут организованы игровые и праздничные программы.