В Омске частный перевозчик просил тарифа на проезд 62 рубля

СЕГОДНЯ 11:56 2018-12-21T11:56:35+03:00

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Крупнейший частный перевозчик ООО «Автосила-55» не пришел на заседание региональной энергетической комиссии. Там утверждался экономически-обоснованный тариф на проезд в 2019 году. Перевозчик не явился, потому что был не согласен с выводами комиссии. Она предлагала утвердить тариф 26,30 рублей за поездку, а перевозчик требовал 62,18 рублей.

- В соответствии с методическими указаниями по расчету тарифов мы скорректировали расчеты предприятия. В итоге сегодня на правлении РЭК Омской области был утвержден предельный экономически обоснованный тариф на уровне 26,30 руб. за поездку с ростом к текущему значению 2,3 %, - рассказали в пресс-службе РЭК.

Такой тариф теперь будет применяться в автобусах «Автосилы», которые ездят по маршруту 72. Это единственный маршрут по регулируемому тарифу у перевозчика.