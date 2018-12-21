2018-12-21T10:48:36+03:00
Общество

Омич притворился работником СТО и угнал машину

Оказалось, что он делал так не в первый раз
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич притворился работником СТО и угнал машинуОмич притворился работником СТО и угнал машинуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Омич обратился в полицию и рассказал, что у него пропала машина. Он отдал «Тойоту-Карину» незнакомому мужчине, который представился работником СТО. Через некоторое время мастер перестал выходить на связь, и омич понял, что его обманули.

Как сообщили в пресс-службе полиции, угонщика вычислили сразу. Он был хорошо знаком полицейским – омич не раз угонял машины под предлогом ремонта и привлекался к уголовной ответственности. Авто нашли во дворе его дома. Как выяснилось, 30-летний угонщик не только не отремонтировал машину, но еще и успел попасть на ней в аварию.

На мужчину возбудили очередное уголовное дело, ему грозит 5 лет тюрьмы.

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