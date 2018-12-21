2018-12-21T09:49:10+03:00
Общество

Омич нашел в сугробе чужую карту и потратил с нее 13 тысяч

Он оплачивал бесконтактной картой продукты и сигареты
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич нашел в сугробе карту и потратил с нее почти 13 тысяч рублейОмич нашел в сугробе карту и потратил с нее почти 13 тысяч рублейФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Жительница из Уфы обратилась в полицию. Она сказала, что с ее карты пропали деньги. Оказалось, она была у ее 17-летнего сына, который живет в Омске. Он пользовался карточкой последнее время, но недавно потерял ее. Подросток почему-то не обратился в банк и не заблокировал пластик.

Как сообщили в пресс-службе полиции, карту нашел в сугробе 43-летний омич. Он склеил ее дома и отправился в магазины. В разных супермаркетах он бесконтактынм способом оплатил покупки на сумму около 13 тысяч рублей. Он покупал сигареты и продукты на деньги жительницы Уфы.

Омича вычислили по камерам видеонаблюдения и установили его личность. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

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