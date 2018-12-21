Омич нашел в сугробе чужую карту и потратил с нее 13 тысяч
Жительница из Уфы обратилась в полицию. Она сказала, что с ее карты пропали деньги. Оказалось, она была у ее 17-летнего сына, который живет в Омске. Он пользовался карточкой последнее время, но недавно потерял ее. Подросток почему-то не обратился в банк и не заблокировал пластик.
Как сообщили в пресс-службе полиции, карту нашел в сугробе 43-летний омич. Он склеил ее дома и отправился в магазины. В разных супермаркетах он бесконтактынм способом оплатил покупки на сумму около 13 тысяч рублей. Он покупал сигареты и продукты на деньги жительницы Уфы.
Омича вычислили по камерам видеонаблюдения и установили его личность. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».