2018-12-21T08:28:43+03:00
Общество

В омской девятиэтажке отключили все лифты

Управляющая компания не хочет ими заниматься
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В омской девятиэтажке отключили все лифтыВ омской девятиэтажке отключили все лифтыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Омичи в соцсетях жалуются на лифты в их высотном доме. Как оказалось, в девятиэтажке по улице Коммунальная, 7 по какой-то причине отключены все лифты. Управляющая компания, по словам омичей, не планирует заниматься их обслуживанием. В ответ на жалобы там предложили поменять компанию.

Если для молодых людей отключение подъемников не станет проблемой, то для пожилых людей и инвалидов – лифт единственный способ попасть на улицу.

- В доме проживают пожилые люди и инвалиды, и если нужна будет помощь скорой помощи, то будет потеряно драгоценное время. А как им по этажам подниматься… Моей бабушке тяжело бегать по лестнице на 7 этаж, она не заслуживает такого отношения к себе, - пишет анонимный автор.

Автору советуют обращаться в Госжилинспекцию, а также задуматься о причине отключения лифтов. Возможно, их стало просто небезопасно эксплуатировать.

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