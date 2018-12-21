Первый мусоросортировочный завод появится в Омске до конца года
На теме изменений в вывозе твердых коммунальных отходов остановился президент Владимир Путин во время последней большой пресс-концеренции. Он заявил, что региональные власти должны создать условия для раздельного сбора. До 2024 года в стране построят порядка 200 мусоросортировочных заводов.
Первый такой объект появится в Омске уже в конце года. Строительство ведется силами регионального оператора ООО "Магнит". С 2019 года именно эта компания начнет отвечать за вывоз омского мусора и станет рассылать жителям квитанции для оплаты услуги.
Местом для первого в регионе мусоросортировочного завода выбрали район Кировской свалки. Завершить объект планируется уже в конце декабря. Пропускная способность завода - 400 тонн мусора в сутки, но первое время она будет в несколько раз меньше.
По прогнозам экспертов, приступит к работе региональный оператор не ранее февраля-марта. Как рассказал начальник Государственной Жилищной инспекции Омской области, член Общественной палаты Александр Бурых сейчас необходимо утвердить тариф для ООО "Магнит".
Отметим, что за год в Омской области производится свыше 1 миллиона тонн мусора.