2018-12-21T07:21:44+03:00
Общество

Пьяный омич угнал «Волгу» и ругался матом

Владелец машины оставил ключи в замке зажигания
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пьяный омич угнал «Волгу» и ругался матомПьяный омич угнал «Волгу» и ругался матомФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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«Волга» с выключенными фарами ехала по улице Туполева. Машина привлекла внимание полицейских, и они остановили ее. Как оказалось, за рулем машины был сильно пьяный мужчина. Когда полицейские попросили документы, он стал громко ругаться. На шум сбежались зеваки, чем еще больше разозлили пьяного омича. Он начал ругаться уже с прохожими.

Как сообщили в пресс-службе полиции, буйного мужчину доставили в отделение. Там на него составили административный протокол. Позже поступило заявление от законного владельца «Волги», он сказал, что его машину кто-то угнал. Хозяин авто зачем-то всегда оставляет ключи в замке зажигания. Задержанный воспользовался этим: онн разбил стекло «Волги» и уехал.

Сейчас на горе-угонщика завели уголовное дело. Омичу может грозить крупный штраф или до 5 лет тюрьмы.

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