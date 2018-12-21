2018-12-21T04:59:24+03:00
Общество

Из Омска запустял рейс до Якутска

Билет булет стоить 4,5 тысячи рублей
Станислав МУХИН
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Росавиация опубликовала документ с перечнем внутренних авиарейсов, которые будут субсидироваться в 2019 году. Среди них есть и самолет Омск - Якутск, который, скорее всего, ориентирован на работников-вахтовиков. Обслуживать рейсы будет авиакомпания "Якутия".

Уже известно, что билеты будут стоить в районе 4,5 - 5 тысяч рублей, но на такую цену могут рассчитывать исключительно льготные категории пассажиров.

Добавим, что появление документа Росавиации вовсе не означает, что рейс обязательно запустят. Нередки случаи, когда планы авиакомпаний меняются, и самолет в итоге так и не запускают.

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