2018-12-21T07:13:38+03:00
Общество

Член Общественной палаты Омской области возглавит музей, посвященный Чернобылю

Кроме, того при поддержке этой организации открыта аллея Героев-спасателей
Анна ЛИСОВАЯ
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Фото: op55.ruФото: op55.ru
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- Мы открыли аллею Героев-спасателей в парке Победы. Она единственная в РФ. Она мраморно-гранитная, - рассказывает член Общественной палаты Сергей Андреев. - Там установлен памятник – ангел. И все время спрашивают, что это такое. Мы объединяем всех радиационников – это и «Маяк» - самому младшему 76 лет, сейчас остались в живых 36 человек. Это и подразделения особого риска, подводники, надводники, Семипалатинск. Там сейчас стоят 9 стелл – на каждой расписано, в какой категории какие событий проходили в СССР и РФ. Мы объединяем всех пострадавших.

Член Общественной палаты Сергей Андреев уже 21 год возглавляет «Союз Чернобыль». Осенью при поддержке этой организации была открыта аллея Героев-спасателей. Она состоит из девяти стелл, где перечилены все пострадавшие во время всех радиационных катастроф.

- Это Семипалатинский полигон, Новая земля, подводники, надводники, которые ликвидировали аварии, ПО «Маяк» , где была первая авария. Мы их каждый год собираем, оказываем помощь. Содействуем медицинской помощи, - рассказывает Сергей Андреев. - Сейчас дооформляем музей «Живущих ныне чтим и славим, ушедшим вечная память». Это его девиз. На Спартаковской, 3, в цокольном этаже. Там у нас и кабинеты, и музей. Там электроникой мы его снабдили, мебелью. Проводим там конференции и людей встречаем. До конца года надо будет дооформить манекены – на них будет надета спецодежда тех времен – пожарных, ликвидаторов. Стенды уже подготовили, осталось только все разложить и перестелить линолеум. Процесс был долгим. Мы работали вплотную с МЧС, я принес кучу медалей, фотографии. Сначала мы сделали музей в электронном виде. Сейчас уже все экспонаты станут вполне осязаемыми - чтобы школьники приходили, и им все было понятно.

Также организация издала книгу «Вера, память, жизнь», посвященную к 30-й годовщине событий в Чернобыле. Там перечислены все аварии, связанные с атомом – от морских глубин до космоса, не только в России, но и во всем мире. Сейчас общественники готовятся к годовщине испытаний первой атомной бомбы, когда планируют собрать ветеранов подразделения особого риска.

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