При поддержке Общественной палаты Омской области открыли аллею Героев-спасателей

20 Дек. 17:13 2018-12-20T17:13:24+03:00

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Сергей Андреев представляет в Общественной палате региональную организацию инвалидов «Союз Чернобыль», которую он возглавляет уже 21 год.

- Люди обращаются почти каждый день. Я не только председатель, но и юрист с сотнями положительных решений по искам, отвечаю за Сибирь и Дальний Восток в части правовых вопросов, законодательной и правовой практики, - рассказывает Андреев. - Обращаются по разным вопросам. Сейчас у меня идет плеяда по вдовам – установление через суд юридических фактов. С моей помощью была написана жалоба в Конституционный суд, и 8 февраля вышло постановление. Чернобыльцам группу инвалидности снизили, но пособия должны выплачивать прежнем размере. Это касается всех таких людей в РФ. Также обращаются по жилищным, семейным, социальным вопросам - всем даю бесплатную консультацию.

Обратиться за помощью могут, кстати, не только чернобыльцы, но и все люди, пострадавшие от радиационных аварий и катастроф. Помогают и переселенцам из зараженных территорий. Все эти люди могут обратиться за консультацией по телефону 21-05-59.

- Так как я состою сразу в нескольких общественных советах региона, время ограничено. Но любой желающий сможет попасть на прием в понедельник. У меня сидит помощник - если он не знает, как ответить, тогда уже направляет ко мне, - объяснил Сергей Андреев. - Решаем, например, вопросы с пенсиями, операциями. Ни разу ни один главврач поликлиник или больниц мне не отказал. Когда человек обращается за помощью, видно, что ситуация критическая. Сейчас трудоустройство инвалидов рассматривали на рабочей группе. Потому что законодательство меняется постоянно, а надо жить в ногу со временем.