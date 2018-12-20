Путин во время пресс-конференции перепутал партийную принадлежность омского губернатора

20 Дек. 14:24 2018-12-20T14:28:18+03:00

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Сегодня, 20 декабря, Владимир Путин проводит традиционную ежегодную пресс-конференцию. Упомянул он и об Омске. Правда, отвечая на вопрос журналиста из Хакасии. Юрия Абакумова интересовало, почему президент пока не встретился с вновь избранными губернаторами от оппозиционных партий.

Путин ответил, что пока просто не успел этого сделать - во Владивостоке главу выбрали совсем недавно. И никакой проблемы в этом глава государства не видит. Он пообещал познакомиться со всеми новичками на ближайшем Госсовете.

- Например, представитель от ЛДПР возглавляет Смоленскую область. В Омске у нас, по-моему, от «Единой России», - оговорился президент, имея в виду «Справедливую Россию».