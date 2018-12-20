В омском кинотеатре прокомментировали букву, падающую с вывески

20 Дек. 14:25 2018-12-20T14:25:49+03:00

Буква с омского кинотеатра не упадет на головы омичей Фото: vk.com

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Напомним, сегодня омичи жаловались в социальных сетях на падающую букву «А» с крыши кинотеатра «Слава» в самом центре Омска. Буква из названия кинотеатра угрожающе свисала с края крыши. Бдительные омичи предупредили всех горожан о возможной опасности – буква может упасть на головы пешеходов или водителей.

Как оказалось, конструкция была закреплена и не представляла опасности:

- На кровле ведутся ремонтные работы. Буквы закреплены на больших бетонных основаниях и через них проходит кабель для освещения. Блок, который держит последнюю букву в слове, сдвинуть не удалось, поэтому его убрали полностью, а букву «А» вот таким образом временно закрепили, - цитирует «Новый Омск» слова директора кинотеатра «Слава» Дмитрия Савельева.