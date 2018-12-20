Погасший вечный огонь в Омске уже отремонтировали
Он не горел из-за технического сбоя
Погасший вечный огонь в Омске уже отремонтировалиФото: vk.com
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Омичи в соцсетях пожаловались, что вечный огонь в самом центре Омска погас. Они опубликовали фотографию огня в Мемориальном сквере памяти борцов революции у Музыкального театра. Омичей погасший символ памяти очень возмутил.
«Комсомолке» сообщили в городской администрации, что огонь действительно не горел какое-то время:
- Как только стало известно, что случился технический сбой, из-за которого погас Вечный огонь, сразу к месту отправились сотрудники обслуживающей компании - "Горгаза". Сейчас Вечный огонь уже вновь горит.