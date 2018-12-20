В центре Омска погас вечный огонь
Омичи возмущены отношением власти к памятнику
В центре Омска погас вечный огоньФото: vk.com
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В социальных сетях омичи опубликовали фотографию погасшего вечного огня. Он находится в самом центре Омска в Мемориальном сквере памяти борцов революции у Музыкального театра. Жителей сильно возмутило такое отношение к памятнику. В комментариях горожане пишут, что за такими памятниками следят только в преддверии 9 мая:
- Вот вам чтим и помним! Россия-матушка своих героев " помнит" только 9 мая. Во все остальное время никому до них нет дела.
Некоторые люди предполагают, что там сейчас проводят профилактические работы. Другие же настроены не так оптимистично – омичи предположили, что в Омске просто закончился газ.