В центре Омска погас вечный огонь

20 Дек. 13:37 2018-12-20T13:37:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях омичи опубликовали фотографию погасшего вечного огня. Он находится в самом центре Омска в Мемориальном сквере памяти борцов революции у Музыкального театра. Жителей сильно возмутило такое отношение к памятнику. В комментариях горожане пишут, что за такими памятниками следят только в преддверии 9 мая:

- Вот вам чтим и помним! Россия-матушка своих героев " помнит" только 9 мая. Во все остальное время никому до них нет дела.

Некоторые люди предполагают, что там сейчас проводят профилактические работы. Другие же настроены не так оптимистично – омичи предположили, что в Омске просто закончился газ.