2018-12-20T14:13:57+03:00
Общество

«Плановое» отключение отопления в мороз -20: омичи жалуются на ледяные квартиры

На место уже выехали специалисты
Анна МИКУЛА
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Жильцов сразу нескольких домов оставили без отопления.Жильцов сразу нескольких домов оставили без отопления.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Жильцы многоэтажки на Красном Пути, 157 сидели без тепла. Как выяснилось, там произошло «плановое» отключение отопления.

- Батареи наутро слегка потеплели, но в квартире по-прежнему очень холодно, - рассказала «Комсомолке» одна из жительниц проблемного дома. - Ночью температура была около 15 градусов, в углах - всего 8-10 градусов. Во всех комнатах на максимуме работают кондиционеры с режимом на +30 и электрический камин. Поскольку дома работают все электрообогреватели, стекла в испарине, окна просто текут, а на подоконниках образуется лед.

Владельцы квартир жалуются на конденсат на окнах и заледеневшие подоконники.

Владельцы квартир жалуются на конденсат на окнах и заледеневшие подоконники.

Также жалуются на ледяные батареи и жильцы еще нескольких домов, несмотря на то, что тепло начали давать с вечера. В мэрии это объяснили плановым отключением тепла.

- В связи с проведением профилактических работ на трубопроводе Д-1020 мм 19.12.2018 в 11.00 произведено отключение «Подающего» трубопровода Северного луча, - рассказали в пресс-службе омской мэрии. Под отключение 6 многоквартирных домов (ул. Береговая 2-я, 60а; Восточная 1-я, 23, 50; Ремесленная 7-я, 77, 77б; Восточная 2-я, 26). Теплоснабжение остальных абонентов Северного луча осуществлялось на заниженных параметрах теплоносителя. Работы завершены 19.12.2018 в 18.55, заполнение трубопроводов в 21.00. Параметры теплоносителя в тепловой сети восстановлены в 23.30.

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