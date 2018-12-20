Двое омичей, угрожая расправой, вымогали деньги у своего знакомого

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-20T12:26:01+03:00

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Двое омичей 38 и 47 лет, угрожая физической расправой, вымогали у своего знакомого, жителя сопредельного государства - деньги. Потерпевший отдал им 20 тысяч рублей, а позже сумел отправить сообщение на сотовый своему родственнику, который смог его освободить. С заявлением о преступлении в полицию мужчина обратился только спустя два месяца после случившегося - опасался, что вымогатели все-таки расправятся с ним.

- Подозреваемые были задержаны по месту жительства сотрудниками Управления ФСБ России по Омской области, - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Первомайский районный суд города Омска признал соучастников виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство» и назначил им наказание в виде лишения свободы. Один из них будет отбывать 2,4 года в колонии общего режима, второй - 2,6 года - строгого режима.