2018-12-20T12:45:16+03:00
Общество

В Омске поймали грабителей автомойки, которые тут же пропили украденное

Они избили работника и украли 1000 рублей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске поймали грабителей автомойки, которые тут же пропили украденноеВ Омске поймали грабителей автомойки, которые тут же пропили украденноеФото: Евгения ГУСЕВА
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Сегодня ночью четверо мужчин ворвались в помещение автомойки в Ленинском округе. Работник открыл им двери, приняв их за очередных клиентов. Мужчины неожиданно начали избивать сотрудника и требовали деньги из кассы. В кассе у работника было всего лишь 1000 рублей, он отдал грабителям деньги и они убежали.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, омич смог позвонить в полицию только после того как грабители скрылись – на автомойке не было тревожной кнопки. Ориентировку на налетчиков выслали всем патрульным службам. Через несколько часов полицейские заметили сильно пьяных четверых мужчин. Они шли по улице 4-ая Марьяновская. Мужчин задержали, их опознал работник автомойки. Сейчас на них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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