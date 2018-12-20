В Омске будут судить мужчину, продававшего оборудование для взлома машин

СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-20T11:53:16+03:00

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45-летний омич решил подзаработать на перепродаже код-грабберов, с помощью которых можно взламывать сигнализацию автомобилей. Такие устройства используют угонщики. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и сбыте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

- По данным следствия, обвиняемый с целью получения материальной выгоды незаконно приобрел в Новосибирске и через сеть Интернет продал за 5 тысяч рублей техническое устройство в корпусе брелока-коммуникатора автомобильной охранной системы «код-граббер», при этом обвиняемый осознавал, что продаваемое им техническое средство может быть использовано в преступных целях - для угона автомобиля, - сообщает пресс-служба областного СУСК. - Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками полиции во время оперативных мероприятий, у обвиняемого изъято 6 таких устройств.

Мужчина сознался в содеянном и попытался оправдаться, что хотел помочь материально своей семье.