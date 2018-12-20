С бывших омских чиновников Гамбурга и Меренкова требуют 134 млн

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-20T11:22:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывшие директор департамента имущественных отношений Юрий Гамбург и его заместитель Вадим Меренков уже признаны виновными по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Первый был осужден на 5,5 лет и уже вышел на свободу по УДО. Второй сначала скрывался от следствия, потом явился сам. Его приговорили к 4,5 годам заключения, которое он сейчас отбывает.

Тем временем областная прокуратура подала иск по гражданскому делу по исковому. С Гамбурга и Меренкова требуют возместить причиненный их действиями ущерб на 134 млн рублей в качестве компенсации ущерба.

- Как уже ранее установлено состоявшимися приговорами по уголовным делам, в нарушение федерального и регионального законодательства, предоставили в собственность гражданам и коммерческой организации 25 земельных участков общей площадью 27 га по заведомо заниженной стоимости, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - С этой целью они утвердили незаконные схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории города с указанием вида разрешенного использования под огороды, благоустройство и организацию зоны отдыха, тогда как фактически они находились в зоне жилой застройки.

Кстати, другое, ранее уже состоявшееся решение Кировского суда, которым частично удовлетворены требования прокуратуры о взыскании чуть более 100 млн рублей с бывшего заместителя директора департамента имущественных отношений, вместе более 600 млн рублей, оспорено прокуратурой в Омский областной суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Омский экс-министр Меренков намерен обжаловать приговор (Подробнее...)