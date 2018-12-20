2018-12-20T11:24:07+03:00
Общество

В Омске на маршрут вышли новогодние трамваи с иллюминацией

Они украшены огоньками и наклейками
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на маршрут вышли новогодние трамваиВ Омске на маршрут вышли новогодние трамваиФото: пресс-служба администрации города Омска
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Празднично оформленные трамваи выйдут на маршруты уже сегодня. В Омске украсили два трамвая, которые будут ездить по маршрутам №7 и №8. Они обклеены пленкой с ярким принтом и украшены светодиодной иллюминацией, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такой проект по украшению трамваев реализует департамент транспорта совместно с их партнером, рекламным агентством. Агентство оплатило все расходы по оформлению транспорта.

26 декабря на улицы нашего города выйдет еще новогодний автобус. Его запустят на пяти маршрутах до 30 декабря. Где именно будет ездить праздничный автобус, и как он будет украшен, в администрации пока держат в секрете.

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