В Омской области задержали два автобуса с нелегалами

СЕГОДНЯ 10:26 2018-12-20T10:26:17+03:00

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Два автобуса с нелегальными мигрантами остановили пограничники в Черлакском районе. Они ехали из Иркутска и Новосибирска. Всего в салоне находилось около 90 человек. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, после проверки документов пограничники нашли в автобусах 19 человек, которые не имеют разрешения на пребывание в России.

Сотрудники полиции сняли нелегалов с автобусов. Сейчас они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан. На них завели административные дела из-за нарушения режима пребывания у нас в стране. По решению Черлакского суда мужчины должны быть выдворены за пределы Российской Федерации.