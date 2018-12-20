2018-12-20T10:26:17+03:00
Общество

В Омской области задержали два автобуса с нелегалами

По решению суда их выдворят за пределы России
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омской области задержали два автобуса с нелегаламиВ Омской области задержали два автобуса с нелегаламиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Два автобуса с нелегальными мигрантами остановили пограничники в Черлакском районе. Они ехали из Иркутска и Новосибирска. Всего в салоне находилось около 90 человек. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, после проверки документов пограничники нашли в автобусах 19 человек, которые не имеют разрешения на пребывание в России.

Сотрудники полиции сняли нелегалов с автобусов. Сейчас они находятся в Центре временного содержания иностранных граждан. На них завели административные дела из-за нарушения режима пребывания у нас в стране. По решению Черлакского суда мужчины должны быть выдворены за пределы Российской Федерации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При поддержке Общественной палаты Омской области открыли аллею Героев-спасателей
В омском кинотеатре прокомментировали букву, падающую с вывески
Путин во время пресс-конференции перепутал партийную принадлежность омского губернатора
Погасший вечный огонь в Омске уже отремонтировали
В центре Омска погас вечный огонь
Увлекательная энергетика: специалисты «Омскэнерго» провели интерактивные уроки для школьников
«Плановое» отключение отопления в мороз -20: омичи жалуются на ледяные квартиры
В Омске поймали грабителей автомойки, которые тут же пропили украденное
Двое омичей, угрожая расправой, вымогали деньги у своего знакомого
В Омске будут судить мужчину, продававшего оборудование для взлома машин
В Омске на маршрут вышли новогодние трамваи с иллюминацией
С бывших омских чиновников Гамбурга и Меренкова требуют 134 млн
В Омске обвиненный в бунте заключенный совершил попытку суицида
На голову омичей может свалиться буква «А» с вывески кинотеатра
В центре Омска на весь день отключат холодную воду
Основные изменения в законодательстве в области кадастрового учета
В четвертом квартале определена кадастровая стоимость более 13 тысяч объектов недвижимости
Омские водители чаще всех в стране покидают место ДТП
Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
Дорожный конфликт в Омске попал на видео: Таксист и водитель джипа устроили перепалку
Общественная палата реализует в Омске более 70 проектов религиозного образования