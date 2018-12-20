В Омске обвиненный в бунте заключенный совершил попытку суицида

СЕГОДНЯ 10:11 2018-12-20T10:11:10+03:00

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Адвокат Вера Гончарова в социальных сетях написала, что на заключенных, которые участвовали в бунте в омской колонии №6, оказывается сильное давление. Об этом ей сообщают родственники осужденных. По всей видимости, на них давят, чтобы они признали вину и больше не устраивали волнений.

- Давление на них не прекращается. Вчера один из наших заявителей совершил попытку суицида, не выдержав издевательств над собой. Другой попросил передать мне, что не выдержал и написал явку с повинной, - написала Гончарова в соцсетях.

Напомним, бунт в колонии ИК-6 заключенные устроили в начале октября. Тогда в колонии завязалась драка, заключенные протестовали против режима содержания в колонии. В драке было около 40 пострадавших, некоторые попали в больницу.