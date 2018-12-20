2018-12-20T09:32:27+03:00
Общество

На голову омичей может свалиться буква «А» с вывески кинотеатра

Незакрепленная конструкция находится прямо в центре города
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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На голову омичей может свалиться большая буква «А» с вывескиНа голову омичей может свалиться большая буква «А» с вывескиФото: vk.com
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В Омске прямо в центре города часть надписи популярного кинотеатра может рухнуть прямо на головы проходящих мимо горожан. Омичи опубликовали в соцсетях фото свисающей буквы «А» из названия кинотеатра «Слава» на ТК «Миллениум» у метромоста. Тяжелая металлическая буква может упасть в любой момент на посетителей или случайных прохожих.

Омичей просят быть внимательными и не ходить вблизи здания. Не все горожане положительно восприняли предупреждающую запись заботливой омички. Многие посоветовали ей обратиться в торговый центр, а не жаловаться в соцсетях. Многие в комментариях ругают администрацию кинотеатра и торгового комплекса за то, что они не следят за фасадом здания.

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