2018-12-20T09:07:42+03:00
Общество

В центре Омска на весь день отключат холодную воду

Это связано с ремонтными работами
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В центре Омска сегодня на весь день отключат холодную водуВ центре Омска сегодня на весь день отключат холодную водуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сегодня, 20 декабря, в Центральном округе Омска запланировано отключение холодной воды. Как сообщают в пресс-службе ОмскВодоканала, вода отключена с 10.00 и до полуночи. Под отключение попадают несколько жилых домов, ветклиника, детский сад и пожарные гидранты.

Сегодня холодной воды до самого вечера не будет по следующим адресам:

- жилые дома с административными помещениями по адресам: ул. Добровольского, 4; 5; 6; 7; 9, ул. Яковлева, 2; 4, ул. Орджоникидзе 45;

- детский сад № 244 по ул. Яковлева, 2а;

- здания института ветеринарной медицины и биотехнологии по адресам: ул. Октябрьская, 92а, ул. Яковлева, 1; 3; 5, ул. Орджоникидзе, 47а;

- административное здание по ул. Орджоникидзе, 39;

- пожарный гидрант № 142 по ул. Добровольского, 5; № 143 ул. Добровольского, 7; № 430 ул. Яковлева, 2; № 431 ул. Яковлева, 4.

Также в связи с ремонтом холодную воду отключат в жилых домах по адресам: ул. 10 лет Октября, 105; 105А; 107/2. Здесь воды не будет с 10.00 до 20.00.

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