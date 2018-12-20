2018-12-20T08:49:40+03:00
Общество

Омские водители чаще всех в стране покидают место ДТП

При этом в расчет при составлении рейтинга брали только аварии с пострадавшими или погибшими
Анна МИКУЛА
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Омск возглавил антирейтинг по числу водителей, сбегающих с места ДТП.Омск возглавил антирейтинг по числу водителей, сбегающих с места ДТП.Фото: Сергей ГАПОН
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Издание «Проект» составило антирейтинг городов, где водители чаще всего сбегают с места ДТП. При расчетах за основу брали данные официальной статистики Госавтоинспекции. При этом учитывались только аварии с пострадавшими или жертвами за период с 1 января 2015 года по 31 июля 2018 года.

Омск, к сожалению, оказался в списке на первом месте. Почти четверть местных жителей (24,87%) уезжают после совершения ДТП. На втором месте Пермский край (19,21%).

А вот самыми дисциплинированными оказались жители Дагестана. Эта Республика находится на последнем месте рейтинга. Там 3,63% водителей покидают место аварии.

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