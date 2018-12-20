2018-12-20T08:24:55+03:00
Общество

Дорожный конфликт в Омске попал на видео: Таксист и водитель джипа устроили перепалку

Водители ругались посереди дороги [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Водитель внедорожника «Тойоты» выезжал с территории Казачьего рынка и попытался встроиться в поток машин, ехавших с улицы Жукова. Шофер такси пропускать джип не стал, так как ехал по главной дороге. Это сильно не понравилось другому водителю. Внедорожник начал подрезать таксиста и чуть не спрвоцировал аварию. А потом «Тойота» и вовсе перегородила путь. Водитель открыл дверь и запустил в такси каким-то предметом. Тут уже не выдержал шофер такси. Он подошел к оппоненту и оба начали кричать и размахивать руками, а потом поехали дальше.

Но на следующем перекрестке конлфикт уже продолжился. Водители снова вышли из машин. И во время перепалки шофер внедорожника ударил оппонента головой в лицо и отправился в машину. Таксист стычку с более крупным соперником продолжать не стал.

В Омске водитель такси не пропустил внедорожник.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При поддержке Общественной палаты Омской области открыли аллею Героев-спасателей
В омском кинотеатре прокомментировали букву, падающую с вывески
Путин во время пресс-конференции перепутал партийную принадлежность омского губернатора
Погасший вечный огонь в Омске уже отремонтировали
В центре Омска погас вечный огонь
Увлекательная энергетика: специалисты «Омскэнерго» провели интерактивные уроки для школьников
«Плановое» отключение отопления в мороз -20: омичи жалуются на ледяные квартиры
В Омске поймали грабителей автомойки, которые тут же пропили украденное
Двое омичей, угрожая расправой, вымогали деньги у своего знакомого
В Омске будут судить мужчину, продававшего оборудование для взлома машин
В Омске на маршрут вышли новогодние трамваи с иллюминацией
С бывших омских чиновников Гамбурга и Меренкова требуют 134 млн
В Омской области задержали два автобуса с нелегалами
В Омске обвиненный в бунте заключенный совершил попытку суицида
На голову омичей может свалиться буква «А» с вывески кинотеатра
В центре Омска на весь день отключат холодную воду
Основные изменения в законодательстве в области кадастрового учета
В четвертом квартале определена кадастровая стоимость более 13 тысяч объектов недвижимости
Омские водители чаще всех в стране покидают место ДТП
Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
Общественная палата реализует в Омске более 70 проектов религиозного образования