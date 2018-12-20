Дорожный конфликт в Омске попал на видео: Таксист и водитель джипа устроили перепалку

СЕГОДНЯ 08:24 2018-12-20T08:24:55+03:00

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Водитель внедорожника «Тойоты» выезжал с территории Казачьего рынка и попытался встроиться в поток машин, ехавших с улицы Жукова. Шофер такси пропускать джип не стал, так как ехал по главной дороге. Это сильно не понравилось другому водителю. Внедорожник начал подрезать таксиста и чуть не спрвоцировал аварию. А потом «Тойота» и вовсе перегородила путь. Водитель открыл дверь и запустил в такси каким-то предметом. Тут уже не выдержал шофер такси. Он подошел к оппоненту и оба начали кричать и размахивать руками, а потом поехали дальше.

Но на следующем перекрестке конлфикт уже продолжился. Водители снова вышли из машин. И во время перепалки шофер внедорожника ударил оппонента головой в лицо и отправился в машину. Таксист стычку с более крупным соперником продолжать не стал.