СЕГОДНЯ 07:49 2018-12-20T07:49:20+03:00

В Омске молодой водитель на иномарке насмерть сбил пенсионера Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером авария произошла смертельная авария в городке Нефтяников. Молодой 18-летний водитель на «Мерседесе» ехал на большой скорости по улице Мира в направлении улицы Тварковского. В районе дома №76 молодой водитель наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в пресс-службе городской полиции, дорогу переходил пенсионер, которому 74 года. От удара он получил серьезные травмы. Приехавшие медики увезли пожилого омича в больницу, где он скончался.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Отметим, что на этом участке дороги в районе университета узкая дорога, поэтому пешеходы часто перебегают там дорогу, рискуя жизнью.