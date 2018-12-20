2018-12-20T07:49:20+03:00
Происшествия

В Омске молодой водитель на иномарке насмерть сбил пенсионера

Он скончался в больнице
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске молодой водитель на иномарке насмерть сбил пенсионераВ Омске молодой водитель на иномарке насмерть сбил пенсионераФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Накануне вечером авария произошла смертельная авария в городке Нефтяников. Молодой 18-летний водитель на «Мерседесе» ехал на большой скорости по улице Мира в направлении улицы Тварковского. В районе дома №76 молодой водитель наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в пресс-службе городской полиции, дорогу переходил пенсионер, которому 74 года. От удара он получил серьезные травмы. Приехавшие медики увезли пожилого омича в больницу, где он скончался.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Отметим, что на этом участке дороги в районе университета узкая дорога, поэтому пешеходы часто перебегают там дорогу, рискуя жизнью.

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