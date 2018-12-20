2018-12-20T07:36:52+03:00
Происшествия

Омский рецидивист собирался подстричься, но передумал и обокрал парикмахерскую

Он уже был судим за грабеж, мошенничество и кражи
Анна МИКУЛА
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Омич украл из помещения парикмахерской на улице Заозерной 3 500 рублей.Омич украл из помещения парикмахерской на улице Заозерной 3 500 рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За сутки в отделы региональной полиции поступили 26 заявлений о кражах имущества, 19 из них совершены на территории Омска.

Одно из них произошло в Советском округе. 35-летний рецидивист специально приехал в другую часть города, чтобы подстричься. Но, видимо, передумал и вместо этого украл из помещения парикмахерской на улице Заозерной 3 500 рублей.

- К уголовной ответственности подозреваемый будет привлекаться в третий раз, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Ранее он уже судим за грабеж, мошенничество и кражи.

Сейчас подозреваемому снова грозит уголовное дело и у него есть все шансы вернуться за решетку.

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