Омский рецидивист собирался подстричься, но передумал и обокрал парикмахерскую
Он уже был судим за грабеж, мошенничество и кражи
Омич украл из помещения парикмахерской на улице Заозерной 3 500 рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За сутки в отделы региональной полиции поступили 26 заявлений о кражах имущества, 19 из них совершены на территории Омска.
Одно из них произошло в Советском округе. 35-летний рецидивист специально приехал в другую часть города, чтобы подстричься. Но, видимо, передумал и вместо этого украл из помещения парикмахерской на улице Заозерной 3 500 рублей.
- К уголовной ответственности подозреваемый будет привлекаться в третий раз, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Ранее он уже судим за грабеж, мошенничество и кражи.
Сейчас подозреваемому снова грозит уголовное дело и у него есть все шансы вернуться за решетку.