2018-12-20T06:59:01+03:00
Общество

Экс-начфина омского УМВД отправили в колонию на 7 лет

Ирина Старовикова пыталась обжаловать приговор, но безуспешно
Анна МИКУЛА
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За свое покровительство Старовикова попросила сделать ремонт в своей квартире на Левом Берегу.За свое покровительство Старовикова попросила сделать ремонт в своей квартире на Левом Берегу.
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Бывшего начфина областного УМВД судили сразу по двум статьям - за получение взятки в особо крупном размере и использование служебного положения с причинением тяжких последствий.

В суде установлено, что она с 2008 по 2015 год за вознаграждение на общую сумму в 28 млн рублей помогла знакомому предпринимателю выиграть конкурс на поставку питания в изоляторы и на уборку прилегающих к ним территорий. Благодаря этому предпринимателю удалось заработать 95 млн рублей. Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ.

- Районный суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил виновной наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Также судом назначен штраф в размере взятки с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций сроком на 4 года. Кроме того, суд конфисковал дом и квартиру осужденной. Исковые требования УМВД России по Омской области на сумму более 94 млн рублей удовлетворены в полном объеме.

Старовикова пыталась обжаловать это решение в Омском областном суде. Но и там приговор оставили без изменения, он уже вступил в силу.

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