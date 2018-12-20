2018-12-20T07:19:04+03:00
Общество

Следком заинтересовался дракой в омской больнице, где побили врачей

Буйных пациентов ждет наказание
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Следственный комитет проверит омскую больницу, где побили врачейСледственный комитет проверит омскую больницу, где побили врачейФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Дракой, которая произошла в омской больнице на улице Энергетиков, заинтересовался следственный комитет. Напомним, двое молодых людей пришли в больницу, чтобы сделать рентген. У одного из них было подозрение на перелом руки. Когда в регистратуре у них попросили назвать личные данные, чтобы зарегистрировать обращение, то пациенты отреагировали на это очень резко. Они стали ругаться, грубо себя вести, а один из них и вовсе ударил медсестру по ноге. Другой сбил с ног прибежавшего на помощь медбрата. Пациентов задержали приехавшие сотрудники Росгвардии.

Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, ведомство организовало проверку. Следователи опросят хулиганов и медработников, чтобы выяснить все обстоятельства потасовки. По результатам проверки они вынесут процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При поддержке Общественной палаты Омской области открыли аллею Героев-спасателей
В омском кинотеатре прокомментировали букву, падающую с вывески
Путин во время пресс-конференции перепутал партийную принадлежность омского губернатора
Погасший вечный огонь в Омске уже отремонтировали
В центре Омска погас вечный огонь
Увлекательная энергетика: специалисты «Омскэнерго» провели интерактивные уроки для школьников
«Плановое» отключение отопления в мороз -20: омичи жалуются на ледяные квартиры
В Омске поймали грабителей автомойки, которые тут же пропили украденное
Двое омичей, угрожая расправой, вымогали деньги у своего знакомого
В Омске будут судить мужчину, продававшего оборудование для взлома машин
В Омске на маршрут вышли новогодние трамваи с иллюминацией
С бывших омских чиновников Гамбурга и Меренкова требуют 134 млн
В Омской области задержали два автобуса с нелегалами
В Омске обвиненный в бунте заключенный совершил попытку суицида
На голову омичей может свалиться буква «А» с вывески кинотеатра
В центре Омска на весь день отключат холодную воду
Основные изменения в законодательстве в области кадастрового учета
В четвертом квартале определена кадастровая стоимость более 13 тысяч объектов недвижимости
Омские водители чаще всех в стране покидают место ДТП
Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
Дорожный конфликт в Омске попал на видео: Таксист и водитель джипа устроили перепалку
Общественная палата реализует в Омске более 70 проектов религиозного образования