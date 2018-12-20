Следком заинтересовался дракой в омской больнице, где побили врачей

СЕГОДНЯ 07:19 2018-12-20T07:19:04+03:00

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Дракой, которая произошла в омской больнице на улице Энергетиков, заинтересовался следственный комитет. Напомним, двое молодых людей пришли в больницу, чтобы сделать рентген. У одного из них было подозрение на перелом руки. Когда в регистратуре у них попросили назвать личные данные, чтобы зарегистрировать обращение, то пациенты отреагировали на это очень резко. Они стали ругаться, грубо себя вести, а один из них и вовсе ударил медсестру по ноге. Другой сбил с ног прибежавшего на помощь медбрата. Пациентов задержали приехавшие сотрудники Росгвардии.

Как сообщают в пресс-службе следственного комитета, ведомство организовало проверку. Следователи опросят хулиганов и медработников, чтобы выяснить все обстоятельства потасовки. По результатам проверки они вынесут процессуальное решение.