Стало известно, кто будет возить омский мусор за 5,7 миллиарда

СЕГОДНЯ 05:50 2018-12-20T05:50:53+03:00

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Накануне стало известно, кто же все-таки будет возить мусор жителей Омской области. С нового года, напомним, отвечать за это начнет единый региональный оператор ООО "Магнит". Эта же компания начнет выставлять жителям отдельные квитанции за услугу. Жители опасаются, что тариф сильно вырастет. Пока его никак не могут принять - ООО "Магнит" не подала в РЭК Омской области необходимый пакет документов. По прогнозам экспертов, к работе региональный оператор приступит в феврале-марте. До этого же срока убирать отходы будут по старой системе.

ООО "Магнит" разместил сразу 3 крупных аукциона на вывоз мусора Омской области. Общая сумма лотов - 5,7 миллиарда рублей. Как ни странно, заявок на них от омских компаний, которые отвечают за вывоз отходов сейчас, не поступило. Единственный заявившийся на конкурс и выиграл. По данным сайта госзакупки, это фирма из Нефтеюганска ЗАО "Экос". Однако анализ деятельности компании показал, что что новый перевозчик омского мусора состоит на налоговом учете Свердловской области. Имеет ЗАО "Экос" и свой офис в Екатеринбурге на улице Горького.