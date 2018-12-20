2018-12-20T07:51:00+03:00
Общество

Общественная палата реализует в Омске более 70 проектов религиозного образования

О том, как это происходит рассказал один из членов организации - отец Дмитрий Олихов
Анна ЛИСОВАЯ
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Общественная палата реализует совместные проекты, например с Комитетом защиты мира.Общественная палата реализует совместные проекты, например с Комитетом защиты мира.
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Отец Дмитрий Олихов отвечает в Общественной палате Омской области за вопросы нравственности. Прежде всего, люди обращаются к нему по вопросам воспитания и молодежи.

- Я возглавляю отдел религиозного образования и катехизации Омской епархии, который действует в нашем регионе с 2002 года. У нас около 70 различных совместных проектов с министерством образования, - рассказал отец Дмитрий Олихов. - Также мы работаем с различными общественными организациями, например, с Комитетом защиты мира, с «Родительским собранием». Это взаимодействие происходит, в том числе и на площадке Общественной палаты.

Также отец Дмитрий поделился планами на ближайшее время.

- Уже давно назрела необходимость создания у нас в области программы по духовно-нравственному воспитанию, которая была бы принята на уровне области, - рассказывает священник. - Когда она будет принята, многие вопросы будут уже решаться на системном уровне. Хоть мы и проводим мероприятия, но не всегда удается их выстроить в стройную систему, а любая деятельность требует системного подхода – тем более, деятельность, связанная с образованием и воспитанием. Надеемся, что в будущем году при поддержке Общественной палаты у нас будет принята эта программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, в которую уже будет встраиваться и церковь, и государство, и заинтересованные общественные организации. Давно вывести вопрос воспитания на областной и системный уровень. Это то, что бы мы хотели реализовать в следующем году. В этой программе должно участвовать все общество, а не отдельно церковь или школа.

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