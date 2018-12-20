Дмитрий Олихов рассказал, чем занимается в Общественной палате Омской области

СЕГОДНЯ 07:47 2018-12-20T07:47:32+03:00

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В этом году Общественная палата Омской области отмечает 10-летие. Среди членов этой организации специалиста из самых разных сфер жизни - строители, предприниматели, журналисты и педагоги. А вот священник всего один. Отец Дмитрий Олихов рассказал, в чем состоит его задача.

- Священник находится в Общественной палате для поддержания всех вопросов, связанных с нравственностью. Мы их всегда стараемся продвигать их в первую очередь, - рассказывает отец Дмитрий Олихов. - Я работаю сразу в двух комиссиях - по духовно-нравственному воспитанию и по высшей школе. Стараемся, чтобы вопросы, связанные с духовно-нравственным воспитанием, очень широко освещались в деятельности Общественной палаты и всегда находили поддержку. Я либо сам инициирую какие-то предложения, либо поддерживаю инициативы других членов организации. А в целом оценить результат нашей работы в каких-то материальных результатах - как, например, на заводе - невозможно. Тем не менее, они есть. Например, в прошлые годы рассматривались вопросы, в том числе и на встрече с губернатором, связанные с преподаванием духовной культуры, духовно-нравственного воспитания в школах Омской области.