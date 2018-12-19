2018-12-19T14:57:49+03:00
Общество

Общественная палата Омской области 10 лет работает над развитием гражданского общества

Первое ее заседание в регионе прошло в 2008 году
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ФОТО: Общественная палатаФОТО: Общественная палата
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Ровно 10 лет исполняется Общественной палате Омской области в декабре. За это время она инициировала ряд дискуссий по самым важным вопросам. В состав Общественной палаты входят активные люди, лидеры в своих отраслях и профессионалы.

Одним из самых активных ее членов считается профессор СибАДИ, член-корреспондент академии военных наук РФ, академик международной академии наук экологии, безопасности и жизнедеятельности Анатолий Соловьев. Об активной жизненной позиции Соловьева говорит и то, что он был одним из кандидатов в губернаторы Омской области на сентябрьских выборах. Анатолий Соловьев работает в Общественной палате с первых дней ее существования в регионе. Был одним из ее созидателей. Он рассказал о своей деятельности в этом органе.

- В Общественную палату я избрался еще в далеком 2008 году. Три срока подряд руковожу комиссией по развитию науки и образования. Неоднократный делегат экологических всероссийских съездов. Я - один из авторов разработки стратегического плана развития Омска. Общественная палата активно участвовала в обсуждении этого документа. И наши многочисленные предложения нашли свое отражение в утвержденной стратегии развития, - рассказал Анатолий Соловьев.

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