2018-12-19T14:41:05+03:00
Общество

Стало известно, кто получит льготы при оплате вывоза мусора

Отходы обещают вывозить ежедневно
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Отходы обещают вывозить ежедневно.Отходы обещают вывозить ежедневно.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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Новый подход к вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов ждет омичей в следующем году. Предполагалось, что с 1 января отвечать за это будет единый региональный оператор. Он же начнет выставлять омичам квитанции за вывоз мусора. Тариф на эту услугу пока еще не принят Региональной энергетической комиссией - оператор не подал в РЭК необходимые документы.

Накануне стало известно, кто из омичей может рассчитывать на субсидии. Некоторые категории граждан получат льготы при оплате квитанций.

- Поскольку это коммунальная услуга, то все льготы и прочие субсидии распространяются и на вывоз мусора. Их получат пенсионеры, ветераны, малоимущие и многодетные семьи, - рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Омской области и член Общественной палаты Александр Бурых на встрече с руководителями управляющих компаний и жителями. - В некоторых случаях это может привести к тому, что у них появится право воспользоваться данным видом субсидии. Просто людям нужно будет это подсказать.

Вывозить мусор региональный оператор ООО "Магнит" обещает омичам ежедневно.

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