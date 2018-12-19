Владимир Гуселетов вступил в ряды «ОПОРЫ РОССИИ»

19 Дек. 14:32 2018-12-20T00:53:01+03:00

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На мероприятии лидер регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Владимир Гуселетов и руководитель омской «ОПОРЫ РОССИИ» Олег Ананьев обменялись своим видением проблем и перспектив развития малого и среднего бизнеса, а также обсудили возможности взаимодействия своих организаций для достижения более комфортных условий развития омского предпринимательства. По итогу встречи Владимир Гуселетов вошел в состав предпринимательской организации.

- Я патриот своего города и заинтересован в том, чтобы Омск становился лучше, а это сложно представить без развития малого и среднего бизнеса. Развитие новых услуг и производства, открытие новых рабочих мест, отчисление в бюджет дополнительных налогов – все это поможет городу улучить свое положение и позволит создать комфортную среду для всех жителей региона. «ОПОРА РОССИИ» представляет собой большую экспертную площадку – никто не знает проблем предпринимателей лучше них самих, поэтому, являясь депутатом Омского городского Совета, я готов оказывать им содействие по части освещения их законодательных инициатив, направленных на улучшение омского бизнес-пространства.

Так как «ОПОРА РОССИИ» – общероссийская организация, работа с ней может дать омским предпринимателям возможность развиваться не только «дома», но и за пределами региона, скажем, по всей Западной Сибири или даже по всей России, в зависимости от желания и приложенных усилий. Сетевая структура «ОПОРЫ» позволяет черпать информацию и проекты из других регионов для реализации на территории Омской области.

Более 20-и лет я являюсь предпринимателем, поэтому «ОПРОРА РОССИИ» интересна мне с точки зрения общения с коллегами и обмена опытом, - рассказал о своем вступлении в «ОПОРУ РОССИИ» Владимир Гуселетов.

Общероссийская общественная организация «ОПОРА РОССИИ» существует более 16 лет, а ее омское отделение отпраздновало свой десятилетний юбилей буквально на прошлой неделе. С момента основания, деятельность организации направлена на решение различных проблем и вопросов, с которыми сталкиваются предприниматели в своей повседневной деятельности. Поэтому «ОПОРА РОССИИ» является пространством для практической экспертной оценки ситуации в той или иной отрасли экономики и бизнеса, местом для налаживания деловых контактов внутри предпринимательского сообщества, а также для выстраивания эффективной коммуникации представителей бизнеса со структурами государственной и местной власти.

- Мы хотим, чтобы Омская область стала комфортной не просто для проживания, но и для ведения бизнеса, и чтобы когда-нибудь люди из других регионов приезжали строить свой бизнес именно в Омск, потому, что здесь для этого были бы наилучшие условия. От этого выигрывали бы все жители региона. Владимир Гуселетов разделяет наше мнение, он опытный предприниматель с активной гражданской позицией.

Социальная ориентация партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ нам близка – на протяжении нескольких лет мы проводим различные социальные акции и мероприятия, а в региональном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» состоит множество представителей, так называемого, социального предпринимательства. А в ближайшее время мы надеемся образовать Комитет по социальному предпринимательству, так как потребность в этом уже назрела, - прокомментировал событие Председатель ОРО «ОПОРА РОССИИ» Олег Ананьев.

В настоящее время Омское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» активно развивается и включает уже более 130-и предпринимателей из различных отраслей. В рамках региональной «ОПОРЫ РОССИИ» действует 15 профильных комитетов, ведущих деятельность по ключевым вопросам малого и среднего бизнеса и нацеленных на выработку предложений по развитию предпринимательства в Омской области.