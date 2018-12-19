В Омске из-за новогоднего спектакля перекроют дорогу
Движение закроют в Октябрьском округе
В Омске из-за новогоднего спектакля перекроют дорогуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Октябрьском округе 22 декабря пройдет театрализованный спектакль под названием «Новогодняя сказка». Начало представления в 16.00 на территории сквера «Крылатое братство».
Из-за спектакля с 13.00 до 17.00 в этот день перекроют дорогу к садоводческому товариществу «Сибиряк» от Космического проспекта, сообщают в пресс-службе городской администрации.
Также 22 декабря с 7 утра до 17 часов вечера на этом участке будет запрещена парковка автомобилей. Информационные знаки о перекрытии дороги появятся на прилегающих улицах.