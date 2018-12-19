В Омске мужчины, приехавшие делать рентген, побили врачей

19 Дек. 14:01 2018-12-19T14:01:50+03:00

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Молодые люди приехали в больницу на улицу Энергетиков и хотели сделать там рентген. У одного из парней было подозрение на перелом руки. В регистратуре у молодых людей попросили назвать их данные, чтобы оформить их визит в больницу.

Однако молодые люди категорически отказались называть свои имена и фамилии. Конфликт между медсестрой и парнями постепенно нарастал, и в какой-то момент один из молодых людей пнул медсестру в ногу. Ей на помощь прибежал медбрат, которого посетители сбили с ног. После этого охранник, который услышал ругань и крики, нажал тревожную кнопку.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, их сотрудники быстро приехали на вызов. Они остановили хулиганов, которые хотели убежать. Молодых людей доставили в отделение полиции. Там выяснилось, что один из них уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.